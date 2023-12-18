Українські партизани пробралися до рембази та військового складу у Євпаторійському районі (фото)

За інформацією підпілля, зараз по периметру території вирито чимало пагорбів спеціально під заїзд військової техніки, що вказує на присутність окупантів.

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Українському підпіллю вдалося близько пробратися до військового складу РФ, який розташований у селещі Новоозерне в тимчасово окупованому Криму. Про це у понеділок, 18 грудня, повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

За інформацією підпілля, колись там розташовувалась рембаза та склад з боєприпасами, які використовувалися російським угрупованням на південному напрямку.

Нині, як зазначають партизани, по периметру території вирито чимало пагорбів спеціально під заїзд військової техніки, що знову вказує на присутність окупантів.

Нагадаємо, у неділю, 17 грудня, в партизанському русі "Атеш" повідомили, що українське підпілля впритул зайшло на територію ФСБ у Криму та дізналася про її місце дислокації та чисельність.

Також 14 грудня стало відомо, що українські партизани провели успішний нічний рейд по вулицях Москви, зокрема, "Атеш" проник у військову частину Національної гвардії Росії, яка розташована на вулиці Проєктований проїзд 4579, 56. Підпіллю вдалося відзняти декілька "цікавих матеріалів", їх уже передали Збройним силам України.

Крім того, 11 грудня в партизанському русі "Атеш" розповіли про розвідку військової частини Росгвардії в Котовську Тамбовської області. Партизанам вдалося завербувати російського офіцера зі стройової частини, він поділився важливими списками й інформацією.