"Резонансное событие": в ГУР отреагировали на "прослушку" в кабинете Залужного (видео)

По словам представителя разведки Андрея Юсова, в условиях войны нужно быть внимательнее каждому украинцу. Расследование продолжается и ожидаются первые его результаты.

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Устройство для прослушивания в кабинете главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного может быть связана с попыткой противника узнать больше о дальнейших действиях на фронте. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Андрей Юсов в эфире телемарафона 18 декабря.

По его словам, российские оккупанты предпринимают различные попытки и методики для того, чтобы получить информацию о планах Сил обороны на ближайшее время.

"Это, конечно, резонансное событие. Контрразведывательные органы, СБУ, в частности, должны разобраться в этой ситуации. Продолжается война и враг пытается разными способами получить информацию и изучить наши планы", — заявил Андрей Юсов.

Отдельно представитель разведки отметил, что такие инструменты как устройства для прослушивания являются более дешевым способом для российских оккупантов, ведь это им может помочь сэкономить значительные ресурсы на поле боя. Все украинское общество должно быть более внимательным в условиях войны с Россией.

Пока что в ГУР МО ожидают первых результатов расследования, поэтому больше подробностей на эту тему не прозвучало.

Напомним, 17 декабря украинские СМИ распространили информацию о том, что в ходе проверки в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины, Валерия Залужного, было якобы обнаружено устройство для прослушивания. Эту информацию подтвердили представители СБУ.

18 декабря сообщалось о том, что Валерий Залужный прокомментировал "прослушку" в своем кабинете. По его словам, злоумышленники не могли подслушать государственную тайну, ведь главнокомандующий еще не начал там работать. Также он уверен, что в Генштабе ВСУ нет "крота".