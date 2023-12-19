Будет переформатирование: в Силах обороны опровергли сворачивание операций на фронте (видео)

В Силах обороны Таврического направления утверждают, что журналисты неправильно поняли слова бригадного генерала Александра Тарнавского. В частности, сворачивания операций не фронте не будет.

Related video

Украинские военные столкнулись с уменьшением поставок боеприпасов, впрочем, полного сворачивания операций не будет, только переформатирование. Об этом рассказал спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире Киев24.

Собственно, 18 декабря Reuters опубликовало интервью с командующим ОСУВ "Таврия" Александром Тарнавским, где он якобы заявил, что из-за недостатка помощи ВСУ сворачивают ряд операций на фронте.

Штупун объясняет, что журналисты не так поняли слова командующего. Речь идет лишь о переформатировании операций. Он отметил, что группировка войск "Таврия" ведет только две операции: оборонительную и наступательную, поэтому невозможно свернуть одну из них.

О чем говорил Тарнавский

В интервью изданию Reuters командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что на фронте есть проблемы со снарядами 122-мм и 152-мм. В частности, из-за недостатка боеприпасов украинские военные перераспределяют их.

Также он рассказывал, что в некоторых районах украинские военные проводят наступательные действия, а в некоторых — перешли в оборону. Впрочем, по словам командующего, военные готовят резервы, чтобы в дальнейшем провести масштабные действия.

Нехватка боеприпасов

По словам Владимира Зеленского, из-за войны на Ближнем Востоке поставки снарядов в Украину замедлились. Такая ситуация сказывается на возможности украинских войск вести наступательные действия.

Эксперты отмечают, что Соединенные Штаты Америки увеличили производство боеприпасов, однако за месяц Силы обороны Украины тратят больше месячного объема производства в США.

Также о сложной ситуации с боеприпасами сообщал военный корреспондент Егор Логинов. По его словам, уменьшение помощи от партнеров сказывается на работе украинской артиллерии, РСЗО и минометов.

Между тем иностранные СМИ ссылаясь на слова заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка сообщают, чтобы компенсировать нехватку боеприпасов Украина увеличивает производство беспилотников.