Израильская армия впервые применила дрон FireFly в Дженине: что известно об изделии (фото)

FireFly создали для операций на густонаселенной территории. Изделие имеет взрывчатку весом 350 граммов, чтобы поразить цель за пределами зоны прямой видимости.

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Применение дрона Spike FireFly Армией обороны Израиля впервые попало на видео. Новейший дрон применили, вероятно, в Дженине. Об этом сообщает The War Zone.

На кадрах, которые попали на видео, зафиксировано применение двух дронов Moaz и FireFly. События происходили на Западном берегу реки Иордан. Дрон FireFly был разработан как раз для использования в густонаселенных городских районах. В них ситуационная осведомленность ограничивается, враг ведет боевые действия из-за укрытия, а эффективность элементов огневой поддержки снижается из-за непосредственной близости некомбатантов.

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Отмечается, что Армия обороны Израиля завершила 60-часовую операцию в Дженине. По ее результатам были изъяты десятки единиц оружия и арестованы десятки палестинцев.

FireFly дрон Фото: Rafael Advanced Defense Systems

Компания Rafael создала целое семейство дронов Spike, в которое входит и FireFly. Он имеет вертикальный взлет и посадку и может применяться как граната. Он имеет относительно небольшие размеры: высота — 40 см, диаметр — 8 см и вес 3 кг. Дрон оснащен взрывчаткой весом 350 граммов. FireFly должен позволять оператору уничтожать цель за пределами зоны прямой видимости. Изделие оснащено двумя двигателями, набором датчиков и камерами. От одного заряда устройство может летать 15-30 минут в режиме разведки. Радиус действия составляет до 1000 метров со скоростью 60-70 км/ч.

Напомним, 13 ноября Израиль показал перехват цели противоракетным комплексом Arrow.

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