Ізраїльська армія вперше застосувала дрон FireFly у Джаніні: що відомо про виріб (фото)

FireFly створили для операцій на густонаселеній території. Виріб має вибухівку вагою 350 грамів, щоб уразити ціль за межами зони прямої видимості.

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Застосування дрона Spike FireFly Армією оборони Ізраїлю вперше потрапило на відео. Новітній дрон застосували, імовірно, в Джаніні. Про це повідомляє The War Zone.

На кадрах, які потрапили на відео, зафіксовано застосування двох дронів Moaz і FireFly. Події відбувалися на Західному березі річки Йордан. Дрон FireFly було розроблено якраз для використання в густонаселених міських районах. У них ситуаційна обізнаність обмежується, ворог веде бойові дії з-за укриття, а ефективність елементів вогневої підтримки знижується через безпосередню близькість некомбатантів.

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Зазначається, що Армія оборони Ізраїлю завершила 60-годинну операцію в Джаніні. За її результатами було вилучено десятки одиниць зброї та заарештовано десятки палестинців.

Особливості дрону FireFly Фото: Rafael Advanced Defense Systems

Компанія Rafael створила ціле сімейство дронів Spike, до якого входить і FireFly. Він має вертикальний зліт і посадку та може застосовуватися як граната. Він має відносно невеликі розміри: висота — 40 см, діаметр — 8 см і вага 3 кг. Дрон оснащено вибухівкою вагою 350 грамів. FireFly має дозволяти оператору знищувати ціль за межами зони прямої видимості. Виріб оснащено двома двигунами, набором датчиків і камерами. Від одного заряду пристрій може літати 15-30 хвилин у режимі розвідки. Радіус дії складає до 1000 метрів зі швидкістю 60-70 км/год.

Нагадаємо, 13 листопада Ізраїль показав перехоплення цілі протиракетним комплексом Arrow.

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