Армия РФ травит бойцов ВСУ слезоточивым газом и давит новобранцами вблизи Орехового, — CNN

Бойцы рассказали о средствах смертельного наступления россиян на передовой, среди которых — слезоточивый газ, БпЛА и новобранцы под действием наркотических средств.

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Украинские бойцы, которые держат оборону в Северодонецком районе Луганской области вблизи села Орехово, столкнулись с "волной новобранцев" российской армии, должным образом обученных и экипированных, подкрепленных броней и часто, как отмечают в ВСУ, обеспеченных смесью наркотиков. Об этом говорится в репортаже CNN.

Военнослужащие ВСУ рассказали и о другой угрозе — использование россиянами газа. В последние недели вблизи села Орехово было зафиксировано девять случаев сброса с БпЛА едкого и легковоспламеняющегося газа на украинские позиции, что привело к смерти одного бойца.

По словам пострадавших солдат, газ используется для вызывания паники, после чего идут обычные обстрелы или атаки с беспилотников.

"Бойцов ВСУ ослепляет от действия газа — достаточно сделать два вдоха и уже невозможно дышать", — сообщил украинский боевой медик.

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Бойцы — о газовой атаке РФ

Двое солдат, которые пережили газовую атаку, показали журналисту издания медицинские заключения и рассказали о газовой атаке россиян.

"Сначала я увидел дым. Мы выбежали из траншеи, и газ внезапно загорелся. Окоп пылал огнем. Этот газ обжигает, ослепляет, не можешь дышать, сразу стреляет в горло. У нас не было даже секунды", — говорит военнослужащий.

Второй солдат добавил, что дважды вдохнув газ, в третий раз сделать вдох уже невозможно.

Бойцы рассказали, что им обожгло горло и ротовую полость, на лицах остались ожоги с рубцами. На пострадавших участках кожи до сих пор есть красные воспаления.

Однако, по мнению пострадавших бойцов, цель России — не "отравить" ВСУ, а посеять панику.

"Выманив газом бойцов из траншей, враг начинает обычные обстрелы или же применяет дроны — вот какая его тактика. В таких атаках РФ применяет разновидность CS (иританта) — это токсичное вещество, вызывающее раздражение", — сообщил CNN представитель украинской разведки.

Речь идет о слезоточивом газе, который временно выводит человека из сознания, поражая как его органы чувств — глаза, нос, рот, так и другие важные органы — кожу и легочную систему.

Между тем командир одного из подразделений ВСУ с Купянского направления Денис Ярославский сообщил, что российские оккупанты не оставляют попыток захватить Синьковку на Купянском направлении. Они имеют приказ взять населенный пункт до нового года.

Напомним, что в ВСУ назвали три категории оккупантов, которые воюют на фронте. По мнению украинских военных, враг прекрасно понимает, куда и для чего идут. В частности идут в наступление с криком: "укроп, умри".