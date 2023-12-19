Армія РФ труїть бійців ЗСУ сльозогінним газом та тисне новобранцями поблизу Оріхового, — CNN

Бійці розповіли про засоби смертельного наступу росіян на передовій, серед яких — сльозогінний газ, БпЛА та новобранці під дією наркотичних засобів.

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Українські бійці, які тримають оборону у Сєвєродонецькому районі Луганської області поблизу села Оріхове, стикнулися з "хвилею новобранців" російської армії, належним чином навчених і екіпірованих, підкріплених бронею та часто, як зазначають у ЗСУ, забезпечених сумішшю наркотиків. Про це йдеться у репортажі CNN.

Військовослужбовці ЗСУ розповіли й про іншу загрозу — використання росіянами газу. Останніми тижнями поблизу села Оріхове було зафіксовано дев’ять випадків скидання з БпЛА їдкого та легкозаймистого газу на українські позиції, що призвело до смерті одного бійця.

За словами постраждалих солдатів, газ використовується для викликання паніки, після чого йдуть звичайні обстріли або атаки з безпілотників.

"Бійців ЗСУ засліплює від дії газу — достатньо зробити два вдихи і вже неможливо дихати", — повідомив український бойовий медик.

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Бійці — про газову атаку РФ

Двоє солдатів, які пережили газову атаку, показали журналісту видання медичні висновки та розповіли про газову атаку росіян.

"Спочатку я побачив дим. Ми вибігли з траншеї, і газ раптово загорівся. Окоп палав вогнем. Цей газ обпікає, засліплює, не можеш дихати, відразу стріляє в горло. У нас не було навіть секунди", — каже військовослужбовець.

Другий солдат додав, що двічі вдихнувши газ, втретє зробити вдих вже неможливо.

Бійці розповіли, що їм обпекло горло та ротову порожнину, на обличчях залишилися опіки з рубцями. На постраждалих ділянках шкіри досі є червоні запалення.

Однак, на думку постраждалих бійців, мета Росії — не "затруїти" ЗСУ, а посіяти паніку.

"Виманивши газом бійців з траншей, ворог починає звичайні обстріли або ж застосовує дрони — ось яка його тактика. В таких атаках РФ застосовує різновид CS (ірітанта) — це токсична речовина, що викликає роздратування", — повідомив CNN представник української розвідки.

Йдеться про сльозогінний газ, який тимчасово виводить людину з притомного стану, вражаючи як його органи почуттів — очі, ніс, рот, так і інші важливі органи — шкіру і легеневу систему.

Тим часом командир одного з підрозділів ЗСУ з Куп'янського напрямку Денис Ярославський повідомив, що російські окупанти не полишають спроб захопити Синьківку на Куп'янському напрямку. Вони мають наказ взяти населений пункт до нового року.

Нагадаємо, що у ЗСУ назвали три категорії окупантів, які воюють на фронті. На думку українських військових, ворог прекрасно розуміє, куди й для чого йдуть. Зокрема йдуть в наступ з криком: "укроп, помри".