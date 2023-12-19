"Фокус смещен": в Минобороны прокомментировали выдачу повесток в публичных местах (видео)

Представитель Министерства обороны Илларион Павлюк отмечает, что сейчас обществу стоит обратить внимание на тех военных, которые не могут уйти, например, в отпуск, потому что их некому заменить.

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Военнообязанным украинцам выдают повестки в публичных местах, чтобы проинформировать тех, кто не обновляет свои учетные данные в военкоматах. Об этом заявил руководитель управления прессы и информации Министерства обороны Илларион Павлюк в эфире "Радио Свобода".

По его словам, многие люди заявляют о готовности присоединиться к Вооруженным силам Украины в случае, "если их позовут". Однако многие военнообязанные не обновляют свои учетные данные, чем нарушают закон.

"Как позвать? Как всем этим людям сообщить, что они нужны?", — говорит Павлюк.

Спикер Минобороны о выдаче повесток в публичных местах. Смотреть с 30:50

Представитель Минобороны отмечает, что сейчас в обществе существует потребность сместить фокус с тех, кто возмущается повестками, которые им раздают в публичных местах, на военных, которые не могут уйти, например, в отпуск, потому что их некому заменить.

"Почему-то у нас фокус очень сильно смещен в сторону того меньшинства, которое возмущается, что они не рассчитывали, что им в ресторане принесут повестку и они бы хотели иначе. А почему фокус не смещен в сторону воинов на фронте, которые элементарно в отпуск не могут пойти, потому что командир не пускает, потому что "тебя надо кем-то заменить"?", — отметил он.

Напомним, что 7 декабря в Закарпатской области представители ТЦК и СП вместе с полицией посетили оздоровительно-рекреационный комплекс "Косино". Они раздали повестки мужчинам, которые там отдыхали.

Ранее военкомы на Закарпатье наведались в спортивные залы в Мукачево и Хусте и выдали мужчинам повестки, которые занимались на тренажерах.