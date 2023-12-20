Путин мечтает оснастить армию РФ боевыми лазерами и искусственным интеллектом,— росСМИ

Президент РФ заявил об увеличении бюджетных ассигнований на армию и о необходимости проведения работы на опережение и разработке новых видов оружия.

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Россия увеличит оборонный бюджет и создаст "задел будущего". Об этом 19 декабря на расширенной коллегии Министерства обороны заявил президент РФ Владимир Путин пишет "Лента. ру".

"Нужно и дальше, в 2024 году, направлять в войска самое современное оружие. Дополнительные бюджетные ассигнования с учетом объемов, закупок и ремонта вооружения будут значительно увеличены", — сказал он.

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Также Путин сказал, что необходимо проводить работу на опережение и разрабатывать новые виды оружия.

"Надо создавать для армии и флота задел на будущее, в частности разрабатывать и выпускать в серию перспективные виды вооружения. Имею в виду роботизированные комплексы и боевые лазеры, а также оружие с использованием искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах", — подчеркнул он.

Путин также заявил, что война в Украине выявила "проблемы" и изложил планы по дальнейшему вооружению и модернизации армии ВС РФ.

"Нужно серьезно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивать возможности нашей спутниковой группировки, не только в зоне спецоперации. Знаю, что изменения происходят. Нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию. Требует совершенствования и работа ПВО", — заявил президент страны-агрессора.

Напомним, что российские пропагандисты пытаются сделать образ своего президента Владимира Путина более "бодрым", потому что в последнее время с этим наблюдаются проблемы, считают в ГУР Минобороны.

19 декабря Путин назвал Россию "единственным гарантом суверенитета и целостности" Украины. По его словам, "западные земли" Украине отдал Иосиф Сталин после Второй мировой войны, а сейчас те страны, которые их получили, хотят вернуть свое.