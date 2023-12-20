Путін мріє оснастити армію РФ бойовими лазерами і штучним інтелектом,— росЗМІ

Президент РФ заявив про збільшення бюджетних асигнувань на армію та про необхідність проведення роботи на випередження та розробці нових видів зброї.

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Росія збільшить оборонний бюджет і створить "заділ майбутнього". Про це 19 грудня на розширеній колегії Міністерства оборони заявив президент РФ Володимир Путін пише "Лента.ру".

"Потрібно і далі, у 2024 році, направляти до військ найсучаснішу зброю. Додаткові бюджетні асигнування з урахуванням обсягів, закупівель та ремонту озброєння будуть значно збільшені", — сказав він.

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Також Путін сказав, що необхідно проводити роботу на випередження та розробляти нових видів зброї.

"Треба створювати для армії та флоту заділ на майбутнє, зокрема розробляти і випускати в серію перспективні види озброєння. Маю на увазі роботизовані комплекси та бойові лазери, а також зброю з використанням штучного інтелекту і засновану на нових фізичних принципах", — наголосив він.

Путін також заявив, що війна в Україні виявила "проблеми" і виклав плани щодо подальшого озброєння та модернізації армії ЗС РФ.

"Потрібно серйозно перебудовувати роботу системи зв'язку, на порядок ефективніше застосовувати сучасні засоби ведення розвідки, цілевказівки і контрбатарейної боротьби, нарощувати можливості нашого супутникового угруповання, не тільки в зоні спецоперації. Знаю, що зміни відбуваються. Потрібно над цим працювати, потрібно закріплювати цю тенденцію. Потребує вдосконалення і робота ППО", — заявив президент країни-агресорки.

Нагадаємо, що російські пропагандисти намагаються зробити образ свого президента Володимира Путіна більш "бадьорим", бо останнім часом із цим спостерігаються проблеми, вважають в ГУР Міноборони.

19 грудня Путін назвав Росію "єдиним гарантом суверенітету і цілісності" України. За його словами, "західні землі" Україні віддав Йосип Сталін після Другої світової війни, а зараз ті країни, які їх отримали, хочуть повернути своє.