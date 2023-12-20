Впервые за три недели РФ вывела в Черное море подводную лодку класса "Варшавянка"

Вместе с субмариной на боевое дежурство вышли пять кораблей с ракетами "Калибр" на борту. Еще один ракетоносец дежурит в Азовском море.

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Российские ВМС после трехнедельной паузы вывели в Черное море пять ракетоносцев и одну подводную лодку класса "Варшавянка" с четырьмя ракетами "Калибр" на борту. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба Оперативного командования "Юг".

"В Черное море после трехнедельной паузы враг вывел подводный ракетоноситель, снаряжение которого до четырех ракет типа "Калибр". Всего на боевом дежурстве 5 вражеских кораблей в Черном море и 1 в Азовском", — говорится в сообщении.

Какая конкретно подводная лодка вышла на боевое дежурство не сообщается, но по информации российских СМИ в море находится дизель-электрическая "Старый Оскол", которая поступила в состав Черноморского флота РФ в 2015 году.

По информации Военно-морских сил Украины, по состоянию на утро 20 декабря, в Средиземном море находятся четыре российских военных корабля, два из которых являются носителями "Калибров".

Отметим, что согласно данным спутниковых снимков 17 декабря практически весь флот оккупантов покинул Севастополь и перебазировался в Новороссийск. В частности там же находились четыре подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" и проекта 877 "Палтус".

Российские пропагандисты сообщили, что корабли Черноморского флота были перебазированы в Новороссийск из-за угроз удара крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP-EG, состоящими на вооружении ВСУ.

"Печально осознавать, что такой маневр, по сути, является единственным выходом для сохранения кораблей перед угрозой всего нескольких ракет с нескольких самолетов", — пожаловались российские "военкоры".

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Напомним, 13 сентября Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по севастопольскому судоремонтному заводу. С помощью крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG были повреждены большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону" Черноморского флота РФ.