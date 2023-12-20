Представителям ЖЭКов запретят выдавать повестки: кто этим будет заниматься

Народный депутат Марьяна Безуглая убеждена, что повестки имеют право вручать только официальные представители ТЦК и СП, полиция и работодатели на предприятиях.

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Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что повестки военнообязанным мужчинам могут вручать представители ЖЭКов, ОСМД, сельские головы и представители общин. Однако народный депутат от фракции "Слуга народа" и заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая считает, что они не могут этим заниматься. Об этом она сообщила в своем Facebook.

Марьяна Безуглая убеждена, что во время военного положения и всеобщей мобилизации повестки могут вручить только официальные представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), правоохранители и работодатели на предприятиях.

"Все. Никаких местных в спортивных костюмах. Сейчас отдельно прописали это в законопроекте", — сказала народный депутат.

Кто может вручать повестки в Украине

Представитель командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что согласно законодательству, военнообязанным мужчинам повестки могут вручать представители ТЦК и СП, руководители предприятий всех форм собственности, представители ЖЭКов и ОСМД, поселковые головы, старосты и представители территориальных общин.

По его словам, повестка должна быть вручена лично в руки гражданину. В случае отсутствия мужчины по месту жительства, документ могут вручить одному из членов его семьи или соседу, однако в таком случае гражданину не обязательно идти в военкомат.

Напомним, Владимир Фитьо заявил, что сейчас в Украине не мобилизуют 18-летних мужчин, однако они должны стать на воинский учет с 17 лет. Он отметил, что 18-летним ребятам могут выдать повестку, но это еще не значит, что их отправят на фронт.

Также Фитьо сообщил, что военнообязанные мужчины, которые имеют отсрочку от призыва, должны самостоятельно подтвердить это право. Для этого они должны обратиться в ТЦК и СП.