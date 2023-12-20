Итальянские оружейники надумали модернизировать Leopard 1A5: кто оказался заказчиком

В перспективе первые "Леопарды" могут быть оснащены башней HITFACT Mk II. Это достаточно продвинутый модуль с современными приборами управления огнем и возможностью установки различного вооружения.

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Итальянская оружейная компания Leonardo решила произвести модернизацию танков Leopard 1A5GR. Как рассказали 20 декабря обозреватели Defence 24, заказчиками оказались Вооруженные силы Греции, которые обладают парком таких машин в 500 единиц.

О том, что именно пожелали улучшить в своих танках греческие военные не уточняется, однако польские эксперты припомнили аналогичный случай, когда компания Leonardo модернизировали такие же Leopard 1A5 только для Бразилии. В частности, итальянские специалисты заменили у машин оригинальные башни Leopard 1A5BR на систему HITFACT Mk II, которая используется на колесных машинах огневой поддержки Centauro 2.

Любопытно, что башня HITFACT Mk II представляет собой весьма продвинутый модуль с современными приборами управления огнем и возможностью установки разных вооружений. Причем изделие обладает универсальностью, так как может быть установлено на современные гусеничные и колесные платформы разных типов.

Боевое отделение HITFACT на шасси Patria AMV

Существует также вероятность того, что греческим вооруженным силам был предложен более узкий спектр модернизации, включающий только систему управления огнем и повышение уровня ситуационной осведомленности экипажа. Обозреватели отметили, что возможно грекам понадобилась замена многих старых компонентов на более новые аналоги, чтобы сохранить хотя бы часть своего парка в рабочем состоянии в условиях, когда большинство запчастей для Leopard 1 уходит в Украину.

"Однако установка новой башенной системы будет очень дорогостоящей операцией и мало что даст для решения проблемы недостаточного уровня защиты Leopard 1 и нехватки необходимых запасных частей для различных систем машины", — подчеркнули эксперты.

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Альтернативой может стать закупка новых танков, например, тех же Leopards 2A6, или же модернизация части парка старых танков и заказ меньшего количества новых машин.

В заключение обозреватели обратили внимание, что итальянская Leonardo не первая компания, которая предложила провести модернизацию. Подобное предложение греческая армия получила от бельгийской компанией John Cockerill. Бельгийские специалисты в свою очередь предложили заменить стандартную башню Leopard 1A5 на систему Cockerill 3105, однако сделка так и не состоялась, поскольку для установки новой башни необходимы значительные доработки корпуса машины. А это в свою очередь проблематично, так как большая часть запчастей к первым "Леопардам" направилась в Украину.

Ранее сообщалось, что украинские инженеры работают над тем, чтобы улучшить переданные ВСУ танки Leopard 1A5. В частности оружейники займутся самым уязвимым местом "Леопарда" — слабое бронирование.