Украинские танки Leopard 1A5 модернизируют: что изменится (видео)

По словам военных, украинские инженеры будут работать над тем, чтобы улучшить самое уязвимое место Leopard 1 — слабое бронирование.

Related video

Германия и ряд западных партнеров передали Украине уже несколько десятков танков Leopard 1A5. Теперь украинские инженеры работают над тем, чтобы улучшить бронирование машин. Об этом сообщается в репортаже телемарафона.

Важно

Обновленный Leopard 1A5 с беспилотной башней: эксперты объяснили, нужен ли ВСУ такой танк (видео)

Журналисты показали, как экипаж Leopard 1A5 отрабатывает на полигоне недалеко от линии фронта. Отмечается, что танкисты тестируют новые боеприпасы, которые поступили на вооружение. Военные говорят, что Leopard имеет отличную систему управления огнем, баллистический компьютер, оптику и точность. Он точно поражает цели на расстоянии в пару километров.

Командир танковой роты 44-й отдельной механизированной бригады Николай говорит, что у Leopard 1A5 действительно слабое бронирование, но это будут решать украинские инженеры.

"Насколько я знаю, есть планы установки дополнительной динамической защиты от кумулятивных снарядов. Насколько мне известно, это в процессе, над этим работают сейчас", — говорит Николай.

Ранее военный эксперт Николай Саламаха на "Милитарном" тоже говорил о намерениях украинцев модернизировать Leopard 1A5. По его словам, максимум, что возможно сделать с танками — это установить динамическую защиту "Контакт" и противокумулятивные экраны. Принципиально это не изменит защиту танка, поэтому нужно будет менять тактику применения. Тогда по своей защите Leopard 1A5 будет наравне со словенскими M-55S, которые уже успешно применяются в ВСУ.

Видео с таймкодом

Рядом металлических трубок можно будет сделать демпферы, которые уменьшат взрывную волну от динамической защиты. Это позволит их использовать даже на БМП. Украина, по словам Николая Саламахи, имеют такой опыт.

Напомним, 1 декабря военный обозреватель Александр Коваленко назвал ключевые недостатки танков Leopard 1.

Также СМИ писали, что Греция хочет модернизировать свой парк танков Leopard 1A5.