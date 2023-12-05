Українські танки Leopard 1A5 модернізують: що зміниться (відео)

За словами військових, українські інженери працюватимуть над тим, щоб покращити найуразливіше місце Leopard 1 — слабке бронювання.

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Німеччина та низка західних партнерів передали Україні вже кілька десятків танків Leopard 1A5. Тепер українські інженери працюють над тим, щоб покращити бронювання машин. Про це повідомляється в репортажі телемарафону.

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Журналісти показали, як екіпаж Leopard 1A5 відпрацьовує на полігоні недалеко від лінії фронту. Зазначається, що танкісти тестують нові боєприпаси, які надійшли на озброєння. Військові кажуть, що Leopard має відмінну систему керування вогнем, балістичний компʼютер, оптику та точність. Він влучно уражає цілі на відстані в пару кілометрів.

Командир танкової роти 44-ї окремої механізованої бригади Микола каже, що у Leopard 1A5 дійсно слабке бронювання, але це будуть вирішувати українські інженери.

"Наскільки я знаю, є плани установки додаткового динамічного захисту від кумулятивних снарядів. Наскільки мені відомо, це в процесі, над цим працюють зараз", — каже Микола.

Раніше військовий експерт Микола Саламаха на "Мілітарном" теж казав про наміри українців модернізувати Leopard 1A5. За його словами, максимум, що можливо зробити з танками — це встановити динамічний захист "Контакт" та протикумулятивні екрани. Принципово це не змінить захист танку, тому потрібно буде змінювати тактику застосування. Тоді за своїм захистом Leopard 1A5 буде зі словенськими M-55S, які вже успішно застосовуються в ЗСУ.

Відео з таймкодом

Рядом металевих трубок можна буде зробити демпфери, які зменшать вибухову хвилю від динамічного захисту. Це дозволить їх використовувати навіть на БМП. Україна, за словами Миколи Саламахи, мають такий досвід.

Нагадаємо, 1 грудня військовий оглядач Олександр Коваленко назвав ключові недоліки танків Leopard 1.

Також ЗМІ писали, що Греція хоче модернізувати свій парк танків Leopard 1A5.