"Стоило очень дорого": российские войска продвинулись на новые территории Украины, — спикер ВСУ

По словам Александра Штупуна, продвижение вражеской группировки объясняется тем, что в Донецкой области у ВС РФ преимущество по части личного состава.

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С 10 октября продвижение российских войск на некоторых участках фронта Таврического направления составило примерно 1,5-2 км. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСГВ "Таврия" полковник Александр Штупун.

"Но это ему [врагу] очень дорого стоило. За немного более чем два месяца только в Донецкой области, в операционной зоне ОСГВ "Таврия" враг потерял почти 25 тысяч человек погибшими и ранеными", — уточнил он.

Полковник Александр Штупун — о потерях российских войск и захвате территорий

Такие события, по его словам, объясняются тем, что в Донецкой области у ВС РФ есть преимущество по части личного состава. Спикер уточнил, что штурмы российских войск ведут к значительным потерям (убитыми и ранеными). Ко всему прочему, выведены из строя сотни танков и бронемашин.

"Уничтожено около 20 танков, и больше 400 других бронемашин. 80% этих цифр — это именно Авдеевское направление", — добавил спикер.

Напомним, что спикер ВСУ объяснил действия мобилизованных россиян под Авдеевкой. Даже несколько недель пребывания на боевых позициях дают определенный боевой опыт. Войска оккупационной группировки таким образом учатся выживать, об этом накануне, 19 декабря, рассказал Александр Штупун.

Также сообщалось, что журналисты The Kyiv Independent побеседовали с украинскими защитниками на левобережье Днепра, которые опасаются, что миссия безнадежна. Бойцы ВСУ рассказали, что даже попытки удержать сравнительной небольшой плацдарм на левобережье сопряжены с огромным риском. Боеприпасов, дронов, лодок и тепловизоров, которые имеются в распоряжении, не хватает.