"Коштувало дуже дорого": російські війська просунулися на нові території України, — спікер ЗСУ

За словами Олександра Штупуна, просування ворожого угруповання пояснюється тим, що в Донецькій області у ЗС РФ перевага в частині особового складу.

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З 10 жовтня просування російських військ на деяких ділянках фронту Таврійського напрямку становило приблизно 1,5-2 км. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник ОСУВ "Таврія" полковник Олександр Штупун.

"Але це йому [ворогу] дуже дорого коштувало. За трохи більше ніж два місяці тільки на Донеччині, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог втратив майже 25 тисяч людей загиблими та пораненими", — уточнив він.

Полковник Олександр Штупун — про втрати російських військ і захоплення територій

Такі події, за його словами, пояснюються тим, що в Донецькій області у ЗС РФ є перевага в особовому складі. Спікер уточнив, що штурми російських військ призводять до значних втрат (вбитими й пораненими). До всього іншого, виведено з ладу сотні танків і бронемашин.

"Знищено близько 20 танків, та понад 400 інших бронемашин. 80% цих цифр — це саме Авдіївський напрямок", — додав спікер.

Нагадаємо, що речник ЗСУ пояснив дії мобілізованих росіян під Авдіївкою. Навіть кілька тижнів перебування на бойових позиціях дають певний бойовий досвід. Війська окупаційного угруповання таким чином вчаться виживати, про це напередодні, 19 грудня, розповів Олександр Штупун.

Також повідомлялося, що журналісти The Kyiv Independent поговорили з українськими захисниками на лівобережжі Дніпра, які побоюються, що місія безнадійна. Бійці ЗСУ розповіли, що навіть спроби утримати порівняно невеликий плацдарм на лівобережжі пов'язані з величезним ризиком. Боєприпасів, дронів, човнів і тепловізорів, які є в розпорядженні, не вистачає.