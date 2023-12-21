"Война остается позиционной": аналитики DeepState рассказали о ситуации на фронте

По словам аналитиков, у Авдеевки продолжаются бои севернее Степового. Так, россияне заняли одну из позиций и пытаются закрепиться при поддержке техники.

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На Авдеевском участке фронта россияне продолжают наступать. Так, оккупанты снова попробовали продвинутся на Степовое, однако были отброшены. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

В отчете от 21 декабря говорится, что также продолжаются бои севернее Степового. Так, россияне заняли одну из позиций и пытаются закрепиться при поддержке техники.

"Вчера во второй половине дня враг полез на Первомайское, по предварительным данным атаки удалось отразить также. Враг пытается зайти на посадки восточнее южной части Марьинки, но наша артиллерия не дает это осуществить. Трудная ситуация в Новомихайловке, которая может превратиться в критическую", — сказано в отчете.

Также аналитики заявили, что на Бахмутском направлении оккупанты продолжают наступать возле Хромового и южнее Ивановского, имеют успехи.

"За высоту 215.7 до сих пор продолжаются бои. Информация о том, что враг ее занял или занял половину села — является исключительно их влажными фантазиями. Южнее Спорного враг проводит штурмовые действия", — отметили эксперты.

На Сватовском направлении, как говорится в отчете, россияне наступают со стороны Синьковки. Также противник наступал в восточнее Тернов, но Силы обороны отражают атаки. Отмечается, что враг собирает силы.

"Несмотря на заявления в медиа о переходе Сил Обороны к маневренной тактике, война остается позиционной. Очень часто борьба идет за каждую посадку или здание", — отметили аналитики.

19 декабря сообщалось, что спикер ВСУ объяснил действия мобилизованных россиян в районе Авдеевки. По словам Александра Штупуна, даже две-три недели в условиях интенсивной войны дают определенный боевой опыт, который используют оккупанты для выживания.