Помочь в прифронтовой зоне: Украина получила 14 авто "скорой помощи" от ОАЭ (фото)

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, автомобили оснащены всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи и спасения людей — кислородными баллонами, кардиомониторами, дефибрилляторами и т.д.

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При поддержке украинского посольства в Объединенных Арабских Эмиратах в Украину уже прибыла первая партия из 14 автомобилей скорой помощи. Всего правительство ОАЭ предоставит 50 машин для поддержки медицинской инфраструктуры. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Правительство Объединенных Арабских Эмиратов, с которым Фонд Елены Зеленской имеет успешный опыт реализации гуманитарных проектов, передает Украине 50 автомобилей скорой помощи, чтобы поддержать медицинскую инфраструктуру страны", — говорится в сообщении.

В публикации отмечено, что украинские граждане критически нуждаются в медицинском обслуживании в военное время и особенно в тех регионах, которые граничат с зонами боевых действий. Данная техника, которая призвана частично решить эти задачи, оснащена всем необходимым оборудованием для предоставления людям экстренной медицинской помощи.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко уточнил, что кареты скорой помощи оборудованы кислородными баллонами, кардиомониторами, дефибрилляторами, электрокардиографами и аппаратами искусственной вентиляции легких и другими устройствами.

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"В них можно спасать человека в случае кардиогенного шока, оказывать помощь во время родов, проводить реанимацию пациентов, осуществлять общее обезболивание, первичную хирургическую обработку ран. Это именно то, что нужно нашим медикам в тех сложных условиях, в которых находится Украина", — подчеркнул министр.

Напомним, директор Военно-медицинского института в Варшаве, генерал Гжегож Гелерак в конце сентября заявил, что Польша и Украина начали создание совместного военно-медицинского хаба, целью которого будет предоставление практической помощи с обеих сторон и обмен опытом, что сверхважно в военных условиях.