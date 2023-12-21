Пострадали от "украинской агрессии": Путин решил помочь детям в оккупации, но есть нюанс

В опубликованном документе указано, что выплаты смогут получить жители регионов, которые захвачены Кремлем, но для этого необходимо иметь российский паспорт.

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В Российской Федерации планируют помочь семьям с детьми, которые якобы пострадали от "украинской агрессии", но для этого нужно гражданство РФ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, передает "РИА Новости" 21 декабря.

Отмечается, что материальная поддержка будет якобы осуществляться с первых дней 2024 года и у людей есть возможность получить единовременную выплату в размере 100 000 рублей на ребенка, который до 18 лет получил различные увечья, среди которых ранение, травма или контузия, говорится в подписанном главой Кремля заявлении.

В первую очередь речь идет о жителях так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также Запорожской и Херсонской областях, которые Россия считает своими и незаконно оккупировала.

Президент России решил якобы помочь детям, которые пострадали от войны в Украине Фото: Пресс-служба Кремля Президент России решил якобы помочь детям, которые пострадали от войны в Украине Фото: Пресс-служба Кремля

Также право на выплаты получают жители российских регионов, которые проживают недалеко от проведения боевых действий. Главное условие при этом — иметь российское гражданство.

"Право на единовременную выплату возникает в случае, если пострадавший ребенок является гражданином Российской Федерации, постоянно проживает на территории Российской Федерации и получил после 18 февраля 2022 года увечье", — говорится в указе президента России.

Забрать деньги может один из родителей или законных представителей ребенка, либо сам "пострадавший", если он достиг 18-летнего возраста.

Напомним, 20 декабря сообщалось, что в РФ при получении гражданства мужчинам вручают повестки. Российские документы вручали в торжественной праздничной обстановке, а на мероприятие неожиданно нагрянули представители военкомата.