Постраждали від "української агресії": Путін вирішив допомогти дітям в окупації, але є нюанс

В опублікованому документі зазначено, що виплати зможуть отримати жителі регіонів, які захоплені Кремлем, але для цього необхідно мати російський паспорт.

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У Російській Федерації планують допомогти сім'ям із дітьми, які нібито постраждали від "української агресії", але для цього потрібне громадянство РФ. Відповідний указ підписав президент Володимир Путін, передає "РИА Новости" 21 грудня.

Зазначається, що матеріальну підтримку нібито здійснюватимуть із перших днів 2024 року, і в людей є можливість отримати одноразову виплату в розмірі 100 000 рублів на дитину, яка до 18 років дістала різноманітні каліцтва, серед яких поранення, травма або контузія, ідеться в підписаній главою Кремля заяві.

Насамперед ідеться про жителів так званих "ДНР" і "ЛНР", а також Запорізької та Херсонської областей, які Росія вважає своїми і незаконно окупувала.

Президент Росії вирішив нібито допомогти дітям, які постраждали від війни в Україні Фото: Пресслужба Кремля Президент Росії вирішив нібито допомогти дітям, які постраждали від війни в Україні Фото: Пресслужба Кремля

Також право на виплати отримують жителі російських регіонів, які проживають недалеко від проведення бойових дій. Головна умова при цьому — мати російське громадянство.

"Право на одноразову виплату виникає в разі, якщо постраждала дитина є громадянином Російської Федерації, постійно проживає на території Російської Федерації і отримала після 18 лютого 2022 року каліцтво", — йдеться в указі президента Росії.

Забрати гроші може один із батьків або законних представників дитини, або сам "потерпілий", якщо він досяг 18-річного віку.

Нагадаємо, 20 грудня повідомлялося, що в РФ під час отримання громадянства чоловікам вручають повістки. Російські документи вручали в урочистій святковій обстановці, а на захід несподівано нагрянули представники військкомату.