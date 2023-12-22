Осквернение истории Украины: РФ формирует псевдобатальон "Донецк", – сопротивление

Уточняется, что вооруженное формирование будет подчиняться "казацкой бригаде" под названием "Терек". Жителей Донецка в этом псевдобатальоне не будет.

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Проведение открытой мобилизации вызывает тревогу в Кремле, что стимулирует активный набор контрактников для укрепления армии. В России определенные батальоны, состоящие из наемников, формируются под термином "добровольческие", хотя это не соответствует истинному смыслу этого слова. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, оккупанты приступили к формированию "добровольческого" батальона "Донецк", в состав которого включены воины, заключившие контракт с Министерством обороны России. Очевидно, что такой отряд с таким названием создается Москвой исключительно в целях пропаганды.

Как отмечают в Центре нацсопротивления, жителей Донецка в этом "добровольческом батальоне", очевидно, не будет. Зато можно будет увидеть немало военных из Краснодарского края РФ.

"Подчиняется этот батальон так называемой "казацкой бригаде", которая называется "Терек". Но она не имеет никакого отношения к казакам. Кремль в очередной раз использует казачество для осквернения истории Украины, чтобы провести аналогии с украинскими казаками", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее 21 декабря в ЦНС сообщали, что на Донбассе дефицит рабочей силы из-за российской мобилизации. По данным подполья, на одном из предприятий дефицит водителей составляет 60%, поэтому оккупационные администрации начали просить Кремль о помощи.