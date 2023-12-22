До 2025 года: правительство продлило налоговые льготы для импорта оборонной продукции

По словам Тараса Мельничука, применение таких мер правительства, как продление налоговых льгот для товаров оборонного назначения, направлено на усиление оборонных возможностей страны.

Related video

Кабмин продлил действие нормы, которой от уплаты НДС и пошлины освобождены товары оборонного назначения. Об этом 22 декабря в собственном телеграм-канале сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Как уточнил представитель КМУ, налоговые льготы, продленные до 1 января 2025 года, касаются таких товаров, как беспилотники, оптические прицелы, прицелы ночного видения, монокуляры, бинокуляры, переносные радиостанции, антидронные ружья и др.

И добавил, что применение этих мер правительства направлено на усиление оборонных возможностей страны.

Такое решение было принято в контексте законодательных изменений, принятых Верховной Радой 20 декабря, которые предусматривают освобождение от уплаты НДС и пошлины для ввоза в Украину средств радиоэлектронной борьбы, радиолокационных комплексов и бронежилетов для нужд обороны.

Напомним, что в июле этого года также был принят закон, который расширил перечень товаров, освобожденных от налогов и пошлин, в частности цифровых монокуляров и бинокуляров с телевизионными камерами, дальномерами, приборами ночного видения и антидроновими ружьями.

Кроме того, в мае украинский парламент поддержал введение налоговых и таможенных льгот для производителей дронов на время военного положения.

Важно

Айфоны, машины и техника: украинцам нужно уменьшить потребление импортных товаров, — министр

Напомним, 6 ноября сообщалось, что в Минфине объяснили, почему важна финансовая поддержка от Запада. По словам Сергея Марченко, без финансовой поддержки со стороны западных стран в Украине разгорится экономический кризис, но нестабильность в таком случае грозит и странам Евросоюза.