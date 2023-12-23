Увидеть отца, мир и грелки для ушей: что украинские дети просят у Святого Николая (фото)

Российский террор затронул практически всех украинских детей и значительная часть из них была вынуждена уехать из своего дома. Одна из девочек пожелала на Рождество снова увидеть своего отца, который воюет под Авдеевкой.

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Наступил второй праздничный сезон, когда дети в Украине хотят получить в качестве подарков не только игрушки, ведь Российская Федерация продолжает наносить ракетные удары и атаковать дронами мирные города. В CNN поделились письмами маленьких украинцев к Святому Николаю.

За последний месяц количество атак противника увеличилось, что является неким зимним обострением. В результате, террор ВС РФ отразился и на детях, ведь они получали ранения, а также стали больше бояться. Миллионы человек периодически теряют постоянный доступ к электричеству, отоплению и воде, что создает дополнительные риски из-за резкого снижения температуры, о чем заявила региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Регина Де Доминисис.

Десятки тысяч детей пострадали от российского вторжения, однако несмотря на это они продолжают демонстрировать стойкость в своих праздничных письмах.

Праздничные обращения детей: что они желают

11-летняя Соломия в этом году загадала одно желание Святому Николаю — мир. Она столкнулась с понятием война еще в 2014 году после оккупации Крыма и боевых действий на Донбассе, ведь ее отец сразу же записался в армию и погиб во время боя.

Проживала девочка со своей семьей в городе Буча под Киевом, который после начала полномасштабной агрессии был оккупирован противником, но они успели выехать оттуда.

"До войны Соломия любила рисовать на больших холстах. По словам ее матери, на данный момент она перестала, но говорит, что начнет снова, как только они вернутся в Бучу", — говорится в сообщении.

Украинские дети обратились к Святому Николаю из-за российского террора Фото: CNN

Кайя, 6 лет. Помимо набора для рукоделия и игрушки девочка попросила у Святого Николая снова увидеть своего отца, который служит в 47-й механизированной бригаде и находится в районе Авдеевки Донецкой области.

Больше всего Кайя хочет, чтобы папа приехал к Рождеству и отметил праздник с семьей в Германии, куда они переехали после начала войны.

Украинские дети обратились к Святому Николаю из-за российского террора Фото: CNN

Пятилетний Макс также связал свое желание с Рождеством. Мальчик хочет, чтобы к большому празднику война в Украине закончилась и ВСУ победили. После начала боевых действий они были вынуждены покинуть Киев и освоиться в западных регионах страны. Свой патриотизм он получил благодаря тому, что слушал разговоры взрослых.

Украинские дети обратились к Святому Николаю из-за российского террора Фото: CNN

12-летняя Катя составляла свое письмо современным способом, при помощи искусственного интеллекта ChatGPT. Она хотела, чтобы тот помог ей сформулировать главные цели на 2024-й год и туда вошло повышение навыков рисования и работа над самомотивацией.

Проживает подросток в Киеве, который время от времени становится мишенью для БПЛА и ракет противника. ПВО удается перехватывать большую часть воздушных целей, однако их работа тоже очень громкая, поэтому в письме Святому Николаю она добавила: "Надеюсь, вас не собьет ПВО".

Украинские дети обратились к Святому Николаю из-за российского террора Фото: CNN

Анастасия, 10 лет. Девочке удалось сбежать с семьей из родного города в Херсонской области, который оккупирован российскими войсками, лишь несколько месяцев назад. Противник заставил ее родных заменить украинские документы на российские, но это не изменило их позицию.

Также оккупационные власти требовали, чтобы ребенок посещал российскую школу, иначе звучали угрозы забрать ее из семьи. После этого было принято решение уезжать и они смогли это сделать благодаря волонтерам.

"Сейчас они живут в реабилитационном центре в Киеве, где Анастасия занимается арт-терапией, чтобы справиться со всем пережитым. Ее желание в этом году простое и скромное — в своем письме Святому Николаю она попросила пушистые грелки для ушей", — говорится в сообщении.

Украинские дети обратились к Святому Николаю из-за российского террора Фото: CNN

Братья Артем и Тимофей. 7-летний и 6-летний мальчик 18 месяцев назад с семьей перебрались в немецкий Мюнхен, где обезопасили себя от боевых действий. До войны братья проводили много времени у своего дедушки в Новой Каховке Херсонской области, но сейчас город не просто оккупирован, но и опасен. Летом этого года была подорвана ГЭС, что привело к экологической и гуманитарной катастрофе.

Мальчики желают увидеть своего дедушку и порыбачить вместе с ним в тех местах, которые сейчас захвачены противником.

В своих письмах в Святому Николаю дети перечислили вещи, которые являются для них самыми ценными в современных реалиях. Артем написал: мир, здоровье и цветущая Украина, а Тимофей: мир, семья, Украина, папа и Бог.

Украинские дети обратились к Святому Николаю из-за российского террора Фото: CNN

Напомним, 21 декабря сообщалось, что ВС РФ запустили по Украине с начала войны 7 400 ракет, о чем заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, в статистику включены абсолютно все вражеские объекты, которые летали в украинском небе. Из них удалось перехватить 1 600.