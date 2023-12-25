"Был сильный грохот": в Ейске прогремел взрыв, местные не исключают падение самолета (видео)

После мощного взрыва, по словам местных жителей, в небо поднялся черный столб дыма. В сторону побережья после инцидента помчались скорые и вертолет.

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В Краснодарском крае в российском городе Ейск 25 декабря в небе раздался громкий грохот, после чего что-то упало на землю и вспыхнуло. Об этом сообщают в местном телеграм-канале "Послушано в Ейске".

"Был слышен сильный грохот и по ходу что-то рухнуло. И что это было?! Только не говорите, что самолет опять на сверхзвук перешел. Да еще и с дымом. 5 мин назад аж со столов все попадало", — говорится в сообщении.

В комментариях под публикацией местные жители начали размышлять, что могло стать причиной громких звуков:

Миг 31, похоже упал...

Не распространяйте видео работы систем ПВО. Вы же тем самым помогаете определить, где они размещаются.

Самолет в воздухе загорелся и упал на берег моря.

Вроде бы Су-35 разбился.

Вертолет и быстрые в сторону моря помчались

Почему же пишут "учения"? Или план учения входит сбить самолет в воздухе стоимостью 36 млн долл?

В другом местном паблике пишут, что "грохот в небе", то плановое обезвреживание боеприпасов.

"Оперативный дежурный по Ейску сообщил, что природа грохота, который несколько раз разносился по городу, связана с плановым уничтожением боеприпасов на военном полигоне", — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 25 декабря украинская ПВО уничтожила 28 беспилотников типа Shahed-136/131, управляемую авиационную ракету Х-59 и противорадиолокационную ракету Х-31П.

17 июля в российском городе Ейск произошла авиакатастрофа — во время тренировочного полета в Азовское море упал штурмовик Су-25. Пилота спасти не удалось.