На вооружение иранских ВМС поступили дальнобойные крылатые ракеты Talayieh (фото)
Эксперты отмечают, что Talayieh является представителем семейства ракет Soumar/Howeizeh, которые создавались с использованием технологий советских крылатых ракет большой дальности Х-55.
Военно-морские силы Ирана приняли на вооружение крылатые ракеты дальнего радиуса действия Talayieh. Как сообщило 24 декабря информационное агентство Tasnim, дальность полета ракеты достигает 1000 км.
Контр-адмирал иранских ВМС Шахрам Ирани заявил, что ракета стратегического комплекса Talayieh является "умной" и может менять цель вв время полета.
"Talayieh — это умная крылатая ракета с дальностью полета более 1000 километров, которая может менять курс во время полета и выбирать новую цель, прежде чем поразить ее", — сказал военачальник.
Эксперты "Милитарного" отметили, что ракета комплекса Talayieh внешне похожа на ракету Abu Mahdi, которую этим летом приняли на вооружение ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Предположительно, это один и тот же тип ракет, но получивший имеющие отличное название в разных военных структурах Ирана.
В частности ракета Abu Mahdi — это вариант ракеты иранского семейства крылатых ракет Soumar/Howeizeh наземного базирования. Оружие получило возможность поражать как стационарные наземные цели, так и корабли и другие надводные цели.
Также эксперты отмечают, что семейство иранских Soumar/Howeizeh разрабатывалось на основе технологий, с помощью которых создавалась советская ракета большой дальности Х-55. Для поражения надводных целей ракета оснащена боевой головкой с системой радиолокационного самонаведения, при этом информацию о расположении цели ракета может получать во время полета.
"Скорее всего, аналогичные способности имеет и ракета Talayieh, которая в декабре 2023 года поступила на вооружение ВМС Ирана", — предположили специалисты.
Ранее сообщалось, что в Иране якобы появился завод по производству военно-транспортных самолетов Simorgh. Эти машины фактически являются украденной копией украинского самолета Ан-140, так как украинская сторона не давала разрешения на реинжениринг гражданского самолета.