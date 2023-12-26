БДК "Новочеркасск" уничтожен: сколько еще больших десантных кораблей есть у РФ в Черном море

В Черном море враг имел 13 больших десантных кораблей различных проектов. Из них Украина уже уничтожила или повредила как минимум пять единиц.

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В ночь на 26 декабря Воздушные силы нанесли удар по российскому большому десантному кораблю "Новочеркасск". У оккупантов остается все меньше БДК в Черном море. Фокус разобрался, сколько их осталось.

Успешное уничтожение российского БДК проекта 775 "Новочеркасск" уменьшило количество кораблей такого класса в Черном море. В сентябре спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявлял, что на момент начала полномасштабной войны, оккупанты имели в Черном море 13 больших десантных кораблей.

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В составе Черноморского флота было 7 БДК, еще 6 они успели перебросить в Черное море под видом учений. За время большой войны украинские силы уничтожили или повредили:

БДК "Саратов" — уничтожен в Бердянске;

БДК "Цезарь Куников" — поврежден;

БДК "Новочеркасск" — был поврежден во время удара в Бердянске, полностью уничтожен 26 декабря;

БДК "Оленегорский горняк" — уничтожен 4 августа;

неназванный корабль, вероятно, тоже был уничтожен.

"То есть минимум пять единиц. Таким образом остается восемь больших десантных кораблей, но эта информация требует уточнения по состоянию на сейчас, может и больше", — говорил Плетенчук 19 сентября.

Инфографика уничтоженных кораблей ЧФ РФ

По данным проекта Oryx, российские войска потеряли уже 19 кораблей, из которых 12 безвозвратно. Однако в список еще не добавили "Новочеркасск".

Напомним глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что за 4 месяца Украина уничтожила 20% Черноморского флота.

Также 26 декабря появились фотографии того, что осталось от БДК "Новочеркасск" после удара Украины.