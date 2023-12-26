ВДК "Новочеркасск" знищено: скільки ще великих десантних кораблів є у РФ в Чорному морі

В Чорному морі ворог мав 13 великих десантних кораблів різних проєктів. З них Україна вже знищила або пошкодила щонайменше пʼять одиниць.

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В ніч проти 26 грудня Повітряні сили завдали удару по російському великому десантному кораблю "Новочеркасск". У окупантів залишається все менше ВДК в Чорному морі. Фокус розібрався, скільки їх залишилось.

Успішне знищення російського ВДК проєкту 775 "Новочеркасск" зменшило кількість кораблів такого класу в Чорному морі. У вересні речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявляв, що на момент початку повномасштабної війни, окупанти мали в Чорному морі 13 великих десантних кораблів.

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В складі Чорноморського флоту було 7 ВДК, ще 6 вони встигли перекинути в Чорне море під виглядом навчань. За час великої війни українські сили знищили або пошкодили:

ВДК "Саратов" — знищено в Бердянську;

ВДК "Цезарь Куников" — пошкоджено;

ВДК "Новочеркасск" — було пошкоджено під час удару в Бердянську, повністю знищено 26 грудня;

ВДК "Оленегорский горняк" — знищений 4 серпня;

неназваний корабель, що ймовірно, теж був знищений.

"Тобто щонайменше п'ять одиниць. Таким чином залишається вісім великих десантних кораблів, але ця інформація потребує уточнення станом на зараз, може і більше", — казав Плетенчук 19 вересня.

Інфографіка знищених кораблів ЧФ РФ

За даними проєкту Oryx, російські війська втратили вже 19 кораблів, з яких 12 безповоротно. Проте до списку ще не додали "Новочеркасск".

Нагадаємо глава Міноборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що за 4 місяці Україна знищила 20% Чорноморського флоту.

Також 26 грудня зʼявились світлини того, що залишилось від ВДК "Новочеркасск" після удару України.