"Год будет тяжелым": Тарнавский спрогнозировал развитие боевых действий в Украине

Командующий группировкой войск "Таврия" отметил, что в 2024 году он не ставит задачу "завершить войну", потому что Украине нужна только победа.

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В 2024 году Вооруженные силы стремятся освободить украинскую территорию от оккупантов. Сопротивление со стороны российских вооруженных сил предвидится значительным. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, передает BBC.

"Мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий. И чем ближе к выполнению этой задачи, главная цель — выход на наши границы, она будет еще сложнее", — заявил генерал.

Согласно его заявлению, противник осведомлен об этом и предпримет все возможные меры, чтобы помешать нам выполнить данную задачу.

"Нам — удачи, ну, а им — они свой выбор сделали. Поэтому я говорю, что год будет тяжелым", — добавил он.

На вопрос о возможности завершения войны в следующем году, Тарнавский ответил: "Я никогда не ставлю вопрос о завершении войны. Для меня важен вопрос о победе. Потому что завершить войну можно различными способами. Для нас, военных, главное – достижение победы".

Тарнавский также ответил и на слухи о возможной смене его должности.

"Я вам скажу так, что я свою жизнь менял еще с детства. Окончил школу, пошел учиться в военное учебное заведение и постоянно менял свой статус. Командир взвода, роты, командир батальона. Сегодня — командующий. Хотят заменить — я же не знаю. Я готов ко всем условиям", — заявил генерал.

Напомним, осенью 2023 года западные медиа опубликовали статьи, в которых проанализировали украинские наступательные действия летом и осенью 2023 года. Согласно оценкам, ВСУ получили незначительные успехи вследствие недостаточного количества оружия, которое обязались предоставить партнеры по антипутинской коалиции. Кроме того, не было возможности наладить поддержку с воздуха. В частности, коалиция по предоставлению истребителей была сформирована только во второй половине лета, а первая эскадрилья поступит, возможно, к концу 2023-началу 2024 года.

В то же время аналитики отмечают продвижение Сил обороны на левобережье Херсонщины. Здесь ВСУ удерживают несколько плацдармов, один из которых — возле Крынок, в 15 км к юго-западу от Новой Каховки. Российское командование пытается выбить оттуда украинцев: применяет новую тактику, но продолжает терять живую силу и технику.