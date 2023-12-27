"Ситуация усложняется": ВС РФ подтягивают резервы на Донбасс, но это не помогает, — ВСУ

По словам командира экипажа БПЛА Андрея Отченаша, противник хочет прорвать украинскую оборону и для этого проводит локальные штурмовые действия.

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Оперативная ситуация в Донецкой области продолжает усложняться из-за действий противника. Российские оккупанты стягивают дополнительные резервы. Об этом заявил Командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш в эфире "Еспресо.TV" 27 декабря.

По его словам, противник не собирается останавливаться и на Донбассе становится все больше его резервов. Это делается для того, чтобы попробовать прорвать оборону украинских защитников.

"Оперативная ситуация усложняется из-за того, что враг подтягивает все больше резервов в Донецкую область. Противник проводит локальные штурмовые операции. То есть на всю линию Донецкого направления россияне подвозят резервы, ища дыры, где они могут продвинуться и провести удачные штурмовые действия", — заявил украинский военный.

Отдельно Андрей Отченаш добавил про потери российских оккупантов, количество которых колоссальное. У противника плохо получается осуществлять задуманные планы даже после прибытия новых резервов, ведь после атак боевые возможности врага уменьшаются.

"Но есть участки, где противник смог захватить несколько посадок. И это вполне логично, потому что с таким количеством личного состава очень трудно справиться", — подытожил командир экипажа БПЛА.

Напомним, 26 декабря в Авдеевской ГВА озвучили подробности наступления РФ на этом направлении. По словам начальника администрации Виталия Барабаша, российские войска концентрируются на точечных ударах с применением техники, то одновременно и на промышленную зону, Степовое и Авдеевский коксохимический завод.