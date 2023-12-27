Промедление с законом о мобилизации существенно влияет на линию фронта, — аналитик

По словам директора компании Defense Express, существует критический дефицит подготовленных бойцов, которые должны удерживать линию обороны.

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Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец призвал как можно скорее утвердить закон о мобилизации. Об этом это сообщат "Еспрессо".

"Промедление с принятием закона о мобилизации существенно влияет на линию фронта. Наши командиры говорят, что на фронте не хватает обученных молодых военных", — заявил он.

Згурец указал на критический дефицит подготовленных бойцов, которые должны удерживать линию обороны. По его словам, этот вопрос не следует обсуждать длительное время.

"Но с учетом всех пожеланий и важных вещей, которые должны появиться в формате обсуждения в парламенте", — отметил Згурец.

Руководитель Defense Express также считает, что генералу Залужному нужно чаще делать публичные заявления и доступно объяснять текущее положение на передовой украинской общественности.

С его слов, в последнее время спикеры делают расплывчатые заявления.

"Даже ситуация в Авдеевке и Марьинке только после этих штрихов Залужного стала более понятной", — сказал он.

Но все же основной насущный вопрос — мобилизация, настаивает Згурец. ВСУ нужны люди, оружие и снаряды — в этом состоит позиция военных, отметил он.

25 декабря Кабмин внес на рассмотрение парламента законопроект об изменениях в законодательстве, призванный усовершенствовать отдельные направления военного учета и прохождения службы.

Напомним, что в рамках нового законопроекта украинские власти решили изменить подход к мобилизации. Согласно новой концепции, уклонистами будут считать всех, кто не явился в ТЦК обновить данные, объяснил адвокат "Riyako & Partners" Николай Максимов.

Также сообщалось, что адвокат рассказал, как украинцам могут вручить повестку по почте.