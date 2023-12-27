"На зло врагам": спецслужбы РФ начали информационную атаку на украинцев за границей, — ГУР

По данным разведки, на телефоны тех граждан, которые временно проживают вне Украины, начали приходить сообщения провокационного характера. Противник призывает людей "выгнать американских сатанистов".

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Российские спецслужбы начали реализовывать новую информационную кампанию, которая направлена против украинцев, проживающих в других странах. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны (ГУР МОУ) 27 декабря.

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На телефоны украинцев в разных уголках планеты могут приходить сообщения провокационного содержания, пишут представители спецслужбы. В тексте граждан будут призывать помочь Москве выгнать "американских сатанистов" из "исконно русской земли".

"Сообщения созданы в стилистике лубянских лингвистов: рядом с клише о необходимости вместе "возродить Киевскую Русь на зло врагам" стоят фразы вроде "берегите себя и своих родных" или "сохраним жизни людей" — кремлевская пропаганда и угроза в одном предложении", — говорится в сообщении от ГУР.

В конце посланий к украинцам за границей спецслужбы Кремля оставляют фразу: "Из России с любовью", добавляют в украинской разведке. Это очередная информационная атака Москвы против наших граждан, которая направлена на запугивание, деморализацию, а также дезорганизацию.

"В то же время использование подобных методов свидетельствует о жанровом кризисе чекистов, на которых Кремль возлагает задачи информационно-психологического воздействия на украинцев", — подытожили в ГУР МОУ.

Напомним, 14 декабря сообщалось, что спецслужбы РФ до сих пор распространяют в Украине шпионское ПО, о чем заявили расследователи центра NGL.media. По информации журналистов, шпионские программы российских спецслужб до сих пор интегрируются в различные украинские онлайн-сервисы, которыми пользуются в сфере услуг, бьюти-индустрии, спортивных центрах и частной медицине.