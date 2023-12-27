Бойцы К-2 устроили охоту дронами на технику РФ в районе Соледара и Северска (видео)

Украинские защитники ликвидировали 240-мм миномет 2С4 "Тюльпан", танк и автомобильную технику российских захватчиков.

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Бойцы батальона К-2 организовали настоящую охоту на технику врага. В Telegram-канале подразделения опубликовано видео работы.

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Можно увидеть, как украинские защитники, ликвидировали 240-мм миномет 2С4 "Тюльпан". Впоследствии произошло попадание в танк и автомобильную технику российских захватчиков.

Уничтожение происходило и на территории промышленной зоны. Работали украинские воины в районах населенных пунктов Соледар и Северск.

"Наслаждайтесь хорошей работой наших экипажей и поддерживайте войско!" — говорится в сообщении.

Батальон К-2 на войне против России

Батальон К-2 — второй линейный механизированный батальон 54 ОМБр. Подразделение сначала сформировали как разведывательную роту бригады, а впоследствии расширили до 2-го механизированного батальона.

Еще до полномасштабного вторжения батальон К-2 запомнился успешными результатами в боях.

В середине марта 2022 года подразделение держало оборону населенного пункта Марьинка Донецкой области. С конца 2022 года по настоящее время участвует в боевых действиях на направлении Соледар-Северск.

Командует подразделением Кирилл Верес, Герой Украины, обладатель почетной награды "Золотая Звезда" и кавалер ордена Богдана Хмельницкого.

Напомним, 26 декабря бойцы 14-й бригады Вооруженных сил Украины уничтожили танки России. Воины волынской бригады сумели сначала зафиксировать вражескую бронетехнику, которую оккупанты тщетно пытались спрятать, и впоследствии обезвредили. Княжеские воины ко всему подходят креативно и масштабно. Технику, которую захватчики пытались спрятать, было успешно ликвидировано.