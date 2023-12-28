Россия вывела в Черное море на дежурство шесть кораблей, — ВМС Украины (инфографика)

Украинское командование отмечает, что захватчики традиционно выключают системы автоматической идентификации (AIS). Ракетоносители с "Калибрами" находятся в Средиземном море.

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По состоянию на утро 28 декабря в Черном море на боевом дежурстве находятся 6 кораблей российских оккупантов. Зато все ракетоносители враг завел в пункты базирования. Об этом 28 декабря сообщают Военно-Морские силы ВСУ.

Так же отсутствуют вражеские корабли в Азовском море, а вот в Средиземном море находятся 3 корабля РФ, среди которых два носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Фото: ВМС ВСУ

Кроме того, за последние сутки в интересах России через Керченский пролив в Азовское море прошло 7 судов, из которых 3 шли от пролива Босфор. В Черное море Керченским проливом прошли 13 судов, из которых 5 направляются к Босфору.

При этом командование ВМС Украины отметило, что Россия, как всегда, продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

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Впервые за три недели РФ вывела в Черное море подводную лодку класса "Варшавянка"

Отметим, что согласно данным спутниковых снимков, 17 декабря практически весь флот оккупантов покинул Севастополь и перебазировался в Новороссийск. В частности там же находились четыре подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" и проекта 877 "Палтус".