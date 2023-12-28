Декабрь стал самым тяжелым месяцем для бойцов на Таврическом направлении, – Штупун

По словам спикера пресс-центра Сил обороны Таврического направления, по количеству атак, по давлению на украинские подразделения последний месяц этого года стал самым тяжелым.

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Декабрь оказался наиболее сложным месяцем для Вооруженных сил Украины на Таврическом направлении. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что именно последний месяц стал самым трудным для украинских бойцов на фронте.

Как отметил Штупун, российские оккупанты продолжают штурмовать Марьинку и Авдеевку, несмотря на многочисленные потери. Захватчики предпринимают попытки взать города "к сроку".

"Я считаю, что по количеству атак, по давлению на наши подразделения, крайний месяц этого года самый тяжелый", — добавил он.

Штупун подтвердил, что украинские военные по-прежнему присутствуют на севере Марьинки, и в настоящее время противник продолжает обстрелы подразделений Сил обороны с использованием артиллерии. При этом, ВС РФ усиливают давление на Новомихайловку.

Напомним, что в украинской разведке рассказывали, что Россия не ценит жизнь своей военных, которые попадают в плен в Украине. Даже когда Украина первой предлагала передать тяжелобольных или раненых оккупантов РФ — отказывались забирать всех людей.

Ранее сообщалось, что ВС РФ расстреляли трех пленных 117-й бригады ВСУ в районе Роботино. Украинские военные стоят на коленях и их расстреливают. После этого один из оккупантов подходит к каждому солдату, лежащему на земле, и еще выстреливает из автомата в голову.