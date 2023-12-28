В Приморском на Херсонщине оккупанты пытали и кололи ножом предпринимателя, — росСМИ

Раненый мужчина смог выбраться из авто и добраться до Железного Порта, где попросил помощи у местных жителей.

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На захваченной территории Херсонской области российские оккупанты ранили ножом местного предпринимателя и оставили умирать. Об этом сообщает российское независимое СМИ ASTRA.

Происшествие произошло 26 декабря в селе Приморское Херсонской области. Несколько мужчин в военной форме ворвались в дом местного предпринимателя Артема Дзиговского — владельца известного спортклуба "Шторм". Они провели у него обыск, пытали, ранили ножом в шею и ограбили. Позже раненого мужчину поместили в авто и куда-то увезли, закрыли в машине и бросили умирать.

Дзиговский чудом смог выбраться из авто и дойти до ближайшего населенного пункта — Железного Порта, где он попросил помощи у местных жителей.

Артем Дзиговский

Скорая госпитализировала мужчину в реанимацию. Впоследствии выяснилось, что преступники также забрали у бизнесмена деньги.

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