У Приморському на Херсонщині окупанти катували та штрикали ножем підприємця, — росЗМІ

Поранений чоловік зміг вибратися з авто та дістатися до Залізного Порту, де попросив допомоги у місцевих жителів.

Related video

На захопленій території Херсонської області російські окупанти поранили ножем місцевого підприємця і залишили помирати. Про це повідомляє російське незалежне ЗМІ ASTRA.

Подія сталася 26 грудня у селі Приморське Херсонської області. Кілька чоловіків у військовій формі увірвалися до будинку місцевого підприємця Артема Дзиговського — власника відомого спортклуба "Шторм". Вони провели в нього обшук, катували, поранили ножем у шию і пограбували. Пізніше пораненого чоловіка помістили до авто та кудись відвезли, закрили в машині і кинули помирати.

Дзиговський дивом зміг вибратися з авто та дійти до найближчого населеного пункту — Залізного Порту, де він попросив допомоги у місцевих жителів.

Артем Дзиговський

Швидка госпіталізувала чоловіка до реанімації. Згодом з'ясувалося, що злочинці також забрали у бізнесмена гроші.

Нагадаємо, що 27 жовтня на Донеччині "кадирівці" розстріляли родину з 9 осіб із дітьми. Родичі з'їхалися на день народження. А вночі, коли вони спали, їх розстріляли всіх просто в ліжку, розповідають сусіди.

Раніше повідомлялося, що вояки ЗС РФ застрелили трьох братів за участь в АТО. Російські військові катували та розстріляли чоловіків, однак один із них дивом залишився живим.