Враг любой ценой стремится захватить Синькивку для прорыва на Купянск, — спикер ВСУ (видео)

Российские захватчики активно применяют авиацию над Серебрянским лесничеством, пытаясь выбить украинцев с позиций, заявил руководитель пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

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На Купянском направлении российские войска не оставляют попыток захватить Синькивку. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

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В Харьковской ОГА назвали основную цель российских оккупантов в области

Противник, по словам военного, стремится любой ценой захватить этот населенный пункт. Бои продолжаются в этой локации регулярно.

"Это важный плацдарм для дальнейшего наступления на Купянск", — сообщил он.

Боевые действия происходили не только вблизи Синькивки, но также возле Ивановки и Серебрянского лесничества. В целом украинским войскам удалось отбить 12 атак.

Россияне активно применяют авиацию над Серебрянским лесничеством, пытаясь выбить ВСУ с позиций. Оккупанты нанесли 6 авиаударов, использовали 29 дронов-камикадзе и нанесли 639 артобстрелов. ВСУ уничтожили 56 россиян.

По его словам, за минувшие сутки не наблюдалось применения авиационных бомб ФАБ-500. Российская авиация пытается работать с расстояния.

Ситуация в Харьковской области от Генштаба ВСУ

В зоне ответственности ОСУВ "Хортиця", как говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Купянском направлении украинские защитники отбили 9 атак российских войск. Это произошло возле Синькивки и восточнее Ивановки Харьковской области.

На Слобожанском и Северском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Напомним, российские войска, как рассказал 16 декабря военный обозреватель Bild Юлиан Репке, активизировались под Купянском и не теряют надежды захватить Харьков. По его словам, в атаке на позиции ВСУ участвуют танки и БТР. Журналист считает, что оккупанты серьезно настроены на наступление на Харьков.