"Новая угроза": ВС РФ окружили линию фронта "невидимой стеной", — The Telegraph

Сначала украинские снаряды, а затем и ракеты с управляемыми бомбами начали "промахиваться" на передовой. Выяснилось, что оккупанты установили "щит", который защищает их от атак.

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Украинские войска столкнулись с новой проблемой на передовой. Об этом 27 декабря проинформировали в The Telegraph.

По данным СМИ, российская тактика радиоэлектронной борьбы меняет ситуацию на фронте против Украины. ВС РФ установили вдоль линии соприкосновения "щит" из электромагнитных импульсов. Это защищает оккупантов от атак — как ракетами, так и дронами.

Журналисты рассказали, что сначала украинские военные заметили, как артиллерийские 155-мм снаряды Excalibur начали отклоняться от цели. После них "промахиваться" начали и ракеты с HIMARS. Впоследствии то же самое произошло с управляемыми бомбами JDAM.

"Бурное расследование в конце концов обнаружило, что все они стали жертвами новой угрозы — российского глушения", — передали в издании.

Такое использование РЭБ назвали "редким примером" технологического превосходства РФ в войне.

"Вдоль почти всей линии фронта теперь, как щит, тянется невидимая стена электромагнитных импульсов", — описали в СМИ.

ВС РФ продумали целую сеть радио-, инфракрасных и радарных сигналов. Они поступают в небо над полем боя и обеспечивают оккупантам "беспрецедентную защиту" на некоторых участках фронта.

"И не только украинские ракеты сейчас не достигают своих целей. Возможно, более значимой является способность России противостоять ряду дешевых беспилотников, на которые Украина полагается для разведки и нанесения ударов на большие расстояния", — подчеркнули журналисты.

В ВСУ знают, что оказались в невыгодном положении. Врагу удается заглушать радиочастоты, которые используются для полетов БПЛА. Средства вражеской РЭБ или зашифровывают их системы наведения, или просто разрывают связь радиоуправления с операторами.

"Некоторые дроны падают на землю, не поражая цель, а другие бесконтрольно зависают в воздухе, пока не разрядятся батареи", — объяснили в издании.

В украинской армии пытаются противостоять российскому "щиту". Защитники заранее определяют, какие частоты заглушены, и в случае необходимости берутся перепрограммировать свои беспилотники. Другой способ — отправка их целым роем.

Напомним, украинские военные поделились кадрами уничтожения вражеской техники. Обломки российского БТР разлетелись на десятки метров.

28 декабря командующий Сухопутных войск Александр Сырский рассказал об успехах ВСУ на Купянском направлении. Защитникам удалось отбить штурм оккупантов.