Осколки летели на десятки метров: под Авдеевкой FPV-дрон взорвал БТР с россиянами (видео)

Возле бронемашин находилось около четырех российских военных, свидетельствует видео. Что с ними произошло после попадания дрона, не известно.

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Российский бронетранспортер (БТР) и танк находились в нескольких километрах от позиций ВСУ в Авдеевке, когда по ним попал FPV-дрон ВСУ. В результате попадания беспилотника произошел взрыв, после которого от БТР уцелели только колеса. Удар по военной технике ВС РФ сняли бойцы 47 отдельной механизированной бригады: видео опубликовали в заметке на странице Facebook.

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Запись сделана камерой разведывательного дрона, который следит за действиями российских оккупантов. В кадр попал танк и БТР ВС РФ, причем рядом стоят три-четыре российских военных. Через мгновение происходит взрыв — беспилотник попал в бронетранспортер. Во все стороны разлетаются остатки российской техники и живой силы. Некоторые частицы взлетают на десяток метров в высоту.

Бойцы отметили, что взрыв произошел благодаря операторам FPV-дронов 47 ОМБр ВСУ на Авдеевском направлении. Также написали о своих впечатлениях от уничтожения российского БТР.

"Нам нравится, как оно горит", — говорится в заметке.

Бои под Авдеевкой — детали

Отметим, ВС РФ начали усиленно атаковать Авдеевку в октябре 2023 года. Во время первых атак в бой двинулись колонны бронетехники и живой силы: их массово уничтожала украинская артиллерия и FPV-дроны. Постепенно враг изменил тактику, сообщали СМИ — начали так называемые "мясные штурмы", когда российское командование бросало вперед пехотные подразделения с минимальным количеством бронемашин.

Постепенно россиянам удалось достичь определенного продвижения на северном и южном флангах возле Авдеевки. В частности, подступили к селу Степному и промзоне. На сегодня украинские войска продолжают удерживать плацдарм и в течение 27 декабря отбили более 30 российских атак, указано в отчете Генштаба ВСУ.

Напоминаем, аналитики Института изучения войны назвали точки, где россиянам удалось достичь определенного успеха на Авдеевском направлении. Также они рассказали, что враг вновь начал использовать бронетехнику и атакует подразделениями "Шторм-Z". В то же время продолжаются российские танковые атаки под Купянском: бойцы ВСУ показали кадры уничтожения очередной колонны военной техники ВС РФ.