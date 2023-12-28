"Хтонический монстр": в ВСУ показали боевой грузовик с установленной зениткой С-60 (фото)

Тяжелый грузовой автомобиль-вездеход с колесной формулой 6x6 грузоподъемностью 7,5 тонн теперь работает с установленной зенитной пушкой С-60.

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"Хтоническим монстром" назвал военный аналитик ган-трак на базе КрАЗ-255Б с установленной зенитной пушкой С-60, которую зафиксировали на передовой. Об этом говорится в заметке B-AREV в "Х" (бывший Twitter).

По словам аналитика, в декабре 2023 года на фронте бойцы ВСУ имеют в арсенале вооруженный грузовик — импровизированную боевую машину на базе КрАЗ-255Б с установленной зенитной пушкой С-60.

Ган-трак на базе КрАЗ-255Б Фото: B-AREV

Отметим, что советское крупнотоннажное авто с колесной формулой 6×6 КрАЗ-255Б предназначен для транспортировки грузов и личного состава.

Ранее Фокус сообщал о реализации в Украине проекта на базе КрАЗ-255Б. Старые полноприводные грузовики переделали в удобные дома на колесах для ВСУ. Один из автомобилей показали в июне 2023 года в центре Киева возле столичной мэрии.

Грузовики КрАЗ-255Б оснащены 14,9-литровым 240-сильным турбодизелем и полным приводом 6Х6 с блокировкой дифференциалов. Также предусмотрена система подкачки колес. Двигатель, ходовая и тормоза прошли полное техобслуживание с заменой износившихся деталей.

Также говорилось о том, что в Украине создали недорогой электрический внедорожник для ВСУ.