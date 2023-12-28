"Хтонічний монстр": в ЗСУ показали бойову вантажівку зі встановленою зеніткою С-60 (фото)

Важкий вантажний автомобіль-всюдихід з колісною формулою 6x6 вантажопідйомністю 7,5 тонн тепер працює зі встановленою зенітною гарматою С-60.

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"Хтонічним монстром" назвав військовий аналітик ган-трак на базі КрАЗ-255Б зі встановленою зенітною гарматою С-60, яку зафіксували на передовій. Про це йдеться у дописі B-AREV в "Х" (колишній Twitter).

За словами аналітика, у грудні 2023 року на фронті бійці ЗСУ мають в арсеналі озброєну вантажівку — імпровізовану бойову машину на базі КрАЗ-255Б зі встановленою зенітною гарматою С-60.

Ган-трак на базі КрАЗ-255Б Фото: B-AREV

Зазначимо, що радянське великотоннажне авто з колісною формулою 6×6 КрАЗ-255Б призначений для транспортування вантажів та особового складу.

Раніше Фокус повідомляв про реалізацію в Україні проєкту на базі КрАЗ-255Б. Старі повнопривідні вантажівки переробили на зручні будинки на колесах для ЗСУ. Один з автомобілів показали у червні 2023 року у центрі Києва біля столичної мерії.

Вантажівки КрАЗ-255Б оснащені 14,9-літровим 240-сильним турбодизелем та повним приводом 6Х6 з блокуванням диференціалів. Також передбачена система підкачування коліс. Двигун, ходова і гальма пройшли повне техобслуговування із заміною деталей, що зносилися.

Також йшлося про те, що в Україні створили недорогий електричний позашляховик для ЗСУ.