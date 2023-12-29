Британские военные тестируют транспортер-амфибию HAWC: что известно о машине (фото)

Машина может быть полезна при выполнении таких задач, как перевозка тактических грузов и оружия, эвакуации раненых, а также при выполнении пожарно-спасательных операций.

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В рамках программы инновационных экспериментов британской армии Army Warfighting Experiment (AWE) 2023 оборонный подрядчик HIPPO Multipower продемонстрировал многофункциональные возможности гибридной многоцелевой платформы. Как сообщили 27 декабря обозреватели Army Recognition британская армия провела испытания гибридного амфибийного колесного транспортера HAWC.

По мнению экспертов, это инновационное транспортное средство, "меняющее ландшафт современной войны".

HAWC — адаптируемая многоцелевая платформа, призвана облегчить нагрузку на пехотинцев и легкие войска, являясь ключевым активом в постоянной адаптации армии к меняющейся динамике боевых действий. Также транспортер призван снизить риск в сложных оперативных сценариях.

Одной из ключевых особенностей HIPPO HAWC является их впечатляющая грузоподъемность. Машина может нести общую нагрузку до 1000 кг, что играет решающую роль в поддержке операций с применением пехоты. Такая значительная грузоподъемность позволяет солдатам двигаться более эффективно и сосредоточиться на основных задачах в ходе боевых действиях, например, ведение огня или общение по связи.

HAWC могут быть адаптированы для выполнения самых разных задач — от перевозки тактических грузов и пополнения запасов до эвакуации раненых, перевозки оружия и даже выполнения специализированных функций в области наблюдения, инженерных работ, связи и пожарно-спасательных операций.

Машина достаточно мобильна и может транспортироваться внутри вертолетами поддержки или доставляться на парашюте, что делает их идеальными для воздушно-десантных и аэромобильных операций. Транспортер имеет электрический привод, который позволяет преодолевать сложные участки местности.

При работе от аккумулятора обе платформы сохраняют крайне низкий уровень акустической и тепловой заметности, что позволяет проводить секретные операции. Кроме того, встроенный в эти машины дизельный генератор обеспечивает повышенную дальность и выносливость, позволяя преодолевать более 150 километров.

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Напомним, в начале декабря судостроительная компания из Нидерландов Royal IHC впервые продемонстрировала подводный гусеничный транспортер для оборонного применения Seabed Crawler. Машина может выполнять ряд сложных задач на морском дне, в том числе извлекать взрывчатые вещества для последующей безопасной детонации.