ВС РФ расформируют квази-независимое формирование "ДНР Каскад": в ISW узнали детали

По словам аналитиков, эти попытки могут означать ликвидацию автономии отдельных подразделений, замену командиров и установление тех же правил и положений, что и для регулярных войск РФ.

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К 31 декабря 2023 года российское военное командование, по некоторым данным, планирует расформировать оперативно-боевое тактическое соединение "Каскад" пророссийских боевиков "ДНР". Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 26 декабря.

Так называемое "МВД ДНР" сформировало подразделение "Каскад" в 2017 году, с тех пор оно действовало как полунезависимо нерегулярное формирование ВС РФ. 26 декабря российские источники сообщили, что Минобороны РФ расформирует одно из "самых опытных, боеспособных и слаженных подразделений" на Донбассе после того, как российский Генштаб приказал "Каскаду" отойти со своих позиций.

Сообщается, что российское военное командование уже начало вывод частей "Каскада" с линии фронта, в т.ч. 90 артиллерийских систем и элементов беспилотной разведки.

По данным российских источников, численность личного состава "Каскада" — 9000 человек, а российские чиновники пытаются расформировать его перед новогодними праздниками, чтобы не привлечь внимание к захвату собственности и активов "Каскада".

Пользователи соцсетей утверждают, что речь идет о преобразовании в новую структуру, не связанную с оккупационной администрацией Донецкой области.

Еще один "военкор" заявил, что роспуск "Каскада" не имеет значения, поскольку его личный состав спрятался за регулярными войсками в районе Великой Новоселки на границе Донецкой и Запорожской областей, и был небоеспособен.

Судя по всему, расформирование этого подразделение проводится в рамках усилий Минобороны РФ по формализации контроля над некоторыми нерегулярными силами.

В начале 2023 года в РФ предприняли аналогичные усилия по реструктуризации 1-го и 2-го оккупационных корпусов "ДНР" и "ЛНР", что в некоторых случаях означало ликвидацию автономии отдельных подразделений, замену командиров и установление тех же правил и положений, что и для российских войск.

Напомним, что, по оценкам ISW, ВС РФ продвинулись под Работино и к коксохиму в Авдеевке. В свою очередь, ВСУ атакуют под Головкой.

Также сообщалось, что украинские военнопленные воюют на стороне РФ на Донбассе.