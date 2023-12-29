Редкие кадры: на вооружении Сил обороны заметили отечественный БМП-1ТС (видео)

По словам журналистов, БМП-1ТС оборудована боевым модулем "Копье", который собран исключительно из украинских комплектующих.

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На вооружении украинских военных заметили БМП-1 ТС. Соответствующее видео опубликовал в X (ранее Twitter) OSINT-расследователь Weapons Illustrated.

"Одно из редких видео редкой украинской боевой машины пехоты БМП-1ТС на службе ВСУ", — сказано в сообщении.

Отмечается, что БМП-1ТС — это украинская модернизация БМП-1.

Силы обороны Украины используют отечественный БМП-1ТС

Что такое БМП-1ТС

Как говорится в материале Defense Express, БМП-1ТС оборудована боевым модулем "Копье", который собран исключительно из украинских комплектующих. Машина также оснащена новым стабилизатором вооружения, комплексом управления вооружением и оптико-электронным модулем. Сообщается, что в системе реализованы автоматический захват и сопровождение цели.

БМП-1ТС

Ранее Фокус писал, что украинский государственный концерн "Укроборонпром" недавно отчитывался о запуске в серийное производство новых ударных дальнобойных дронов. Их технические и функциональные характеристики превышают иранские БПЛА Shahed.