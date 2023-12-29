Ведут к поражению: ВСУ не дают оружие и запрещают бить по территории РФ, — обозреватель Bild

Обозреватель Юлиан Рёпке обратился к главе Германии Олафу Шольцу, как будто от этого чиновника зависит разрешение на удары по авиабазам РФ.

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Украине предоставляют различные средства ПВО для обороны от воздушных атак ВС РФ. Однако не поставляют другое оружие, которым она могла бы достать до российской авиации. Кроме того, западные политики устанавливают дополнительные запреты, и это может привести к проигрышу в войне. О ситуации на российско-украинской войне написал обозреватель Bild Юлиан Рёпке (Julian Röpcke) в заметке в соцсети X (ранее — Twitter).

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Рёпке отметил, что западные страны позволяют предоставлять ВСУ системы для защиты от ударов РФ с воздуха — ЗРК IRIS-T и Patriot. Между тем есть запрет атаковать "базы российской авиации". Подобные решения не способствуют победе Украины, а даже ведут ее к поражению.

"Если вы поставите IRIS-T и Patriot, но не дадите Украине ни оружия, ни разрешения атаковать базы российской авиации, вы ведете страну не к победе, а в худшем случае к окончательному поражению", — заявил обозреватель, обращаясь к Федеральному канцлеру Олафу Шольцу.

Комментарий Юлиана Репке относительно запретов Запада бить по территории РФ Фото: Скриншот

Война в Украине — детали

Отметим, в ночь на 29 декабря 2023 года ВС РФ атаковали Украину 158 снарядами — ракетами различного типа и дронами-камикадзе, — сообщили в Воздушных силах ВСУ. Ракеты и дроны стартовали с авиабаз России в Курской, Белгородской, Астраханских областях, а также с оккупированного Крыма.

Взрывы раздавались во многих областях Украины: в Киеве повреждены метро и жилые дома, в Одессе — жилые дома, во Львове — жилые дома и учебное заведение, в Днепре — торговый центр и роддом, в Харькове и Запорожье — ряд других гражданских объектов.

Согласно заявлению генерального прокурора Андрея Костина и пресс-службы Национальной полиции, погибло около 20 украинцев и почти 150 получили ранения. Данные о пострадавших уточняются, поскольку продолжается разборка завалов.

Напоминаем, днем 29 декабря россияне совершили еще один обстрел: под удар попал город Смела в Черкасской области. Представитель власти сообщили, что есть раненые и разрушения. Между тем во время утренней воздушной атаки ракета Х-101 залетела на территорию Польши: польские военные уверены, что она завернула на территорию Украины.