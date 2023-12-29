Были ли целями массированного обстрела ВС РФ самолеты F-16: в Воздушных силах ответили (видео)

Представитель командования Юрий Игнат рассказал о тактике российской атаки и вероятных целях врага. Он отметил, что разведка РФ "тоже работает".

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Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ответил, мог ли быть целью массированного обстрела Украины 29 декабря "поиск" истребителей F-16. Об этом известно из эфира телемарафона.

В ответ на вопрос, не разведывали ли ВС РФ во время утренней атаки размещение F-16, военный рассмеялся. Он заверил, что это не так.

"Я не думаю, что это разведка F-16. Это массированный ракетный удар различными средствами. Объекты, которые враг выбрал, мы не будем озвучивать, но мы видим последствия в разных городах", — отметил Игнат.

По его словам, очевидно, что ВС РФ атакуют оборонные предприятия, военные и гражданские объекты, а также критическую инфраструктуру Украины. Представитель Воздушных сил объяснил, что сначала россияне запускают дроны, а затем, несколько истощив ПВО, атакуют уже ракетами. Он подчеркнул, что вряд ли это можно назвать "поиском F-16".

"Я думаю, что Россия прекрасно знает о том, есть у нас они или нет. Я думаю, российская разведка тоже работает", — отметил Игнат.

Он добавил, что пока на территории Украины еще не размещены самолеты F-16. Однако военный заверил, что в этом вопросе все идет по плану, согласованному с партнерами.

Комментарий Юрия Игната (о F-16 — с 2:59)

Напомним, ранее в РФ уже заявляли о якобы уничтожении F-16 в Украине. Речь шла о "ликвидации" сразу трех самолетов. В Воздушных силах ответили, что такие заявления радуют, но Украина до сих пор даже не получила эти истребители.

Позже в СМИ проинформировали, что Украина получила F-16 и даже использовала их для уничтожения вражеских самолетов. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат снова отреагировал, рассказав, что самолеты еще "готовят" к передаче.