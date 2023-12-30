Нарушающим комендантский час на Новый год могут устроить встречу с ТЦК, — полиция (видео)

Замначальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский заявил, что в новогоднюю ночь правопорядок будут обеспечивать около 30 тысяч правоохранителей. Нарушителей ограничений будут доставлять в райотделы.

Related video

Во время новогодней ночи комендантский час в Киеве и других регионах страны отменять не будут, а нарушителей могут ждать последствия. Об этом заявил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский в эфире телемарафона.

По его словам, на время праздников сотрудники правоохранительных органов планируют ужесточить меры безопасности по всей Украине и они касаются массового пребывания граждан в общественных местах, что является потенциальным риском.

Также полицейский напомнил украинцам о том, что в стране запрещено использовать любые пиротехнические изделия и нарушители могут столкнуться с последствиями.

"Около 30 тысяч правоохранителей будет обеспечивать правопорядок в новогоднюю ночь. Что касается пиротехники — у нас есть административная ответственность, а также уголовная ответственность в формате хулиганских действий", — заявил Анатолий Серединский.

Уровень ответственности будет зависеть от квалификации и ущерба, которые будет нанесен ответственности.

Не стоит забывать также о том, что в Украине действует комендантский час из-за полномасштабного вторжения. Те граждане, которые решат нарушить ограничения будут отвезены в районные отделения полиции, где сотрудники органов будут выяснять причины такого поведения.

"Национальная полиция будет доставлять таких людей в райотделы для того, чтобы установить, что произошло в жизни каждого гражданина, который сознательно пошел на нарушение комендантского часа. Также этими людьми очень интересуются наши центры комплектования", — заявил Анатолий Серединский.

Напомним, 28 декабря начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев также обращался к гражданам по поводу комендантского часа в новогоднюю ночь. По его словам, сотрудники правоохранительных органов будут жестко реагировать в случае нарушений. Выходить из дома разрешено лишь в экстренных ситуациях.