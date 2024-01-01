На горнолыжный курорт Драгобрат нагрянули представители ТЦК (фото, видео)

На опубликованных видео несколько мужчин в военной форме беседуют с посетителями курорта. Были ли вручены повестки, не уточняется.

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1 января соцсети облетело видео, где, предположительно, сотрудники территориального центра комплектования приехали на известный закарпатский горнолыжный курорт Драгобрат, расположенный в 30 км от Буковеля. Соответствующие кадры в своем телегреамм-канале опубликовал закарпатский журналист Виталий Глагола. По информации издания "Высокий замок", несколько представителей ТЦК якобы прибыли для раздачи повесток, хотя эти слухи не подтверждены. Мужчины – в полной военной амуниции и с автоматами. На курорт они приехали на двух автомобилях.

На видео и фотозафиксировано, как военные о чем-то разговаривают с мужчинами, которые приехали покататься на сноубордах и лыжах.

Пользователи уже отреагировали на обнародованные кадры.

В свою очередь Закарпатский ОТЦК и СП пока никак не прокомментировал видео с курорта.

25 декабря в Верховной Раде зарегистрировали законопроtкт № 10378 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы". Среди прочего, в нем предлагается вручать повестки двумя способами — лично под подпись или через электронный кабинет призывника, Кроме этого, могут расширить круг лиц, которые будут иметь право вручить повестку лично под подпись.

Проект о мобилизации еще должны обсудить Генштаб ВСУ и представители соответствующих комитетов и Министерства финансов. По словам первого заместителя председателя Верховной Рады Александра Корниенко, вероятна компромиссная версия, которая будет отличаться от того, что внесло правительство.

Ранее Фокус писал о том, что юрист рассказал, что будет за отказ от повестки.