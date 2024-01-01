На гірськолижний курорт Драгобрат нагрянули представники ТЦК (фото, відео)

На опублікованих відео кілька чоловіків у військовій формі розмовляють із відвідувачами курорту. Чи було вручено повістки, не уточнюється.

Related video

1 січня соцмережі облетіло відео, де, імовірно, співробітники територіального центру комплектування приїхали на відомий закарпатський гірськолижний курорт Драгобрат, розташований за 30 км від Буковеля. Відповідні кадри у своєму телеграм-каналі опублікував закарпатський журналіст Віталій Глагола. За інформацією видання "Високий замок", кілька представників ТЦК нібито прибули для роздачі повісток, хоча ці чутки не підтверджені. Чоловіки — у повній військовій амуніції та з автоматами. На курорт вони приїхали на двох автомобілях.

На відео та фотозафіксовано, як військові про щось розмовляють із чоловіками, які приїхали покататися на сноубордах і лижах.

Користувачі вже відреагували на оприлюднені кадри.

Тимчасом Закарпатський ОТЦК і СП поки ніяк не прокоментував відео з курорту.

25 грудня у Верховній Раді зареєстрували законопроткт № 10378 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби". Серед іншого, у ньому пропонується вручати повістки двома способами — особисто під підпис або через електронний кабінет призовника, Крім цього, можуть розширити коло осіб, які матимуть право вручити повістку особисто під підпис.

Проєкт про мобілізацію ще мають обговорити Генштаб ЗСУ та представники відповідних комітетів і Міністерства фінансів. За словами першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка, вірогідною є компромісна версія, яка відрізнятиметься від того, що вніс уряд.

Раніше Фокус писав про те, що юрист розповів, що буде за відмову від повістки.